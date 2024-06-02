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Sağlık
AA 02.06.2024 12:19

Defne Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen Defne Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.

Defne Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan ve 60 günde tamamlanan Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Semire Düzel'in beynindeki tümör, 5 saat süren ameliyatta alındı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Gamze Cesuroğlu, hastanede ilk kez gerçekleştirilen operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Düzel'in sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Cesuroğlu, "Hastamızın durumunu takip edeceğiz. Aksilik olmazsa birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Emin Oğuzcan Yamaner de doğru müdahalelerin tümör ameliyatlarındaki başarıyı artırdığını belirterek, "Deprem bölgesinde bir yılın sonunda böyle ameliyatlar gerçekleştirebilmek bizim için büyük mutluluk ve güven kaynağı." ifadesini kullandı.

Defne Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sercan Açıkyol da hastanede aynı anda 8 ameliyatın yapılabildiğini anlattı.

Çözüm odaklı sağlık hizmeti verdiklerini vurgulayan Açıkyol, şöyle konuştu:

"Başhekim Barış Kavvasoğlu'nun öncülüğünde çözüm masası kurduk. Bu birim, hastalarımızın hastaneden çözümle ayrılmaları için kuruldu. Şu ana kadar başarılı geri dönüşler aldık. Depremden dolayı uzuv kaybı yaşayan, fizik tedavi gereksinimi olan çok hastamız var. Onlara yönelik fizik tedavi imkanı sağlıyoruz."

Düzel de tedavi ve ameliyat sürecinde kendisini yalnız bırakmayan doktorlara teşekkür etti.

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