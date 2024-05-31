ASELSAN 10 bin noktada hayat kurtarıyor

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, teknolojik birikimini sivil alanlarda da çözüme dönüştürüyor.

Bu kapsamda özellikle 2010'lu yılların başından itibaren sağlık sistemlerini hedefine koyan ASELSAN, bu alanda yerli ve milli cihaz ve ekipmanlar geliştiriyor.

ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Sektör Başkanlığı bünyesinde gelişmiş medikal cihazlar, görüntüleme sistemleri ve dijital sağlık çözümleri oluşturularak sağlık altyapısının güçlendirilmesine, hizmet kalitesinin artırılmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Ani kalp durmalarında hastanın elektroşokla hayata döndürülmesine imkan veren otomatik eksternal defibrilatörü (OED), piyasaya 2021 senesinde sunuldu.

ASELSAN Heartline OED cihazı, bugüne kadar yurt içi ve dışında yaklaşık 10 bin merkeze yerleştirildi, 15 kişinin hayatını kurtardı.

Manuel harici defibrilatör cihazı geliştirme projesi kapsamında, uzman tıp personelinin kullanımına yönelik geliştirilen cihaza ait ilk masa üstü prototipler ortaya çıkarılarak doğrulamaları gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Hastanın canlı EKG verileri Sağlık Bakanlığına anlık sunulabilecek

OED cihazına, milli ve yerli olarak geliştirilen IoT (nesnelerin interneti) modülü eklendi. ASELSAN i-SEE yazılımı ile haberleşen bu modül sayesinde tüm ASELSAN Heartline OED cihazlarının konum ve aktiflik durumu 7/24 uzaktan takip edilebilecek, bir vaka durumunda hastanın canlı EKG verileri Sağlık Bakanlığına anlık sunulabilecek.

Pandemi döneminde ülkeye kazandırılan ve üretimi gerçekleştirilen yoğun bakım solunum cihazlarının satışı sürdürülüyor.

2023 yılında otomatik eksternal defibrilatör ve ventilatör cihazlarından yaklaşık 1,5 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Mobil dijital röntgen cihazı projesi kapsamında yüksek çekim kalitesi, yerli görüntü işleme algoritması, ergonomik geniş dönüş açılı teleskopik kol sistemi çalışmalarında ASELSAN teknolojilerinin patentleme faaliyetleri yürütülüyor.

Tanı sistemleri alanında ise pandemi döneminde araştırmasına başlanan virüs tespitine yönelik farklı teknolojilerin (lateral flow, yenilikçi biyosensör, optik spektroskopi, FTIR gibi) araştırma çalışmaları devam ediyor.

Manuel harici defibrilatör ve kalp akciğer makinesi cihazları dünyanın en prestijli uluslararası tasarım ödüllerinden iF Design Award'da çeşitli tasarım ödülleri kazandı.