Sağlık
TRT Haber 20.08.2025 19:27

Elektronik sigara nedeniyle yoğun bakıma düşen hastadan uyarı: Asla kullanmayın

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi üyeleri, elektronik sigara kullanımına bağlı olarak EVALİ (Elektronik Sigara ile İlişkili Akciğer Hasarlanması) tanısı konulan ve ciğerlerinde zatürre gelişen bir hastayı Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

[Fotoğraf: Depo Photos]

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi'nin kurucusu AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, hastanın durumu hakkında bilgi aldı.

Daha önce hiç sigara içmediğini belirten hasta, elektronik sigarayı yalnızca birkaç gün kullandıktan sonra akciğer hasarı geliştiğini ve yoğun bakıma alındığını söyledi.

Hasta, “Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kesinlikle masum değildir, gençler asla denememelidir” diyerek güçlü bir uyarıda bulundu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, gençlerde elektronik sigara kullanımındaki artışın endişe verici olduğunu belirterek, “Elektronik sigaranın güvenli bir kullanımı yoktur. Bu ürünler gençlerde kalıcı akciğer hasarına ve hayatlarını kaybetmelerine yol açabiliyor” dedi. Karalezli, hastanelere elektronik sigara nedeniyle başvuruların arttığını da vurguladı.

Aynı gün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşen İnisiyatif üyeleri, Bakanlığın elektronik sigara karşıtı politikalarına koşulsuz destek verdiklerini ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için aktif rol üstleneceklerini ifade ettiler.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder ise tütün endüstrisinin elektronik sigaralarla gençleri hedef aldığını belirterek, bu ürünlerin kaçakçılığının engellenmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

İnisiyatif hakkında

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi; Türkiye’de halk sağlığı STK’ları, araştırmacılar, kurum temsilcileri ve yasa yapıcıların katılımıyla kurulmuş olup çocukları tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve tütün endüstrisine karşı ulusal savunuculuk yapmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Yeşilay ve UNICEF Türkiye’nin yanı sıra birçok üniversite, akademisyen, sivil toplum ve sağlık kuruluşu İnisiyatifin paydaşları arasındadır.

EVALİ nedir?

EVALİ, elektronik sigara kullanımına bağlı olarak gelişen akut akciğer hasarıdır. Akciğerlerde iltihaplanma ve ciddi yaralanmalara yol açan bu inflamatuar hastalık, gençlerde hızla hayatı tehdit edebilecek boyuta ulaşabilmektedir

