e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından e-Reçetem sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.