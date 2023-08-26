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Sağlık
AA 26.08.2023 22:33

e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu.

e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından e-Reçetem sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

 

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