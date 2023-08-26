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Sağlık
AA 26.08.2023 02:01

Mardin'de ambulans uçak 3 günlük Gülistan bebek için havalandı

Mardin'de kalbinde sorun tespit edilen 3 günlük Gülistan bebek, ambulans uçakla götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mardin'de ambulans uçak 3 günlük Gülistan bebek için havalandı
[Fotograf: AA]

Merkez Artuklu ilçesinde dünyaya gelen Gülistan Demir'in, Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde kalbin sağ tarafı ve akciğer damarı arasındaki kapağın kapalı kalmasına yol açan "Pulmoner atrez" hastalığının bulunduğu tespit edildi.

Bebek, tanı almasının ardından tekrar getirildiği Mardin'den Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen Gülistan bebek, Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı.

Bebeğin birkaç gün içerisinde ameliyata alınmasının ve kapalı olan kapağın delinerek duktus damarına stent takılmasının planlandığı belirtildi.

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Mardin Sağlık Bakanlığı
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