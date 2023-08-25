İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilaç israfına dikkat çekildi

Öğrenciler evlerinde bulunan tarihi geçmiş ilaçları topladı. İnegöl Devlet Hastanesi doktorları, israf edilen binlerce ilacı sergiledi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz Yılmaz, amaçlarının insanlarının evlerinde sakladığı ve kullanmadıkları ilaçların tespitini yapmak olduğunu belirterek, "Bunu ne kadar bir ekonomik değeri olduğunu ölçmek ve bunun neticesinde ülke genelindeki hem maddi kaybı hem de sağlık açısından önemini ortaya koymak için yaptık" dedi.

Bilinçsizce alınan, reçeteye göre tüketilmeyen ilaçlar israf ediliyor

Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği projeyle birçok ilacın bilinçsizce alındığı ya da reçeteye göre tüketilmediği ortaya çıktı.

Yılmaz, bir ayda yapılan çalışmada yaklaşık 6 bin 100’ün üzerinde kutu ilacın evlerde süresinin geçtiği ve alındığı halde kullanılmadığının tespit edildiğini, bunu Türkiye geneline uyguladığında rakamın daha da büyük olduğunu vurguladı.

İlaçların ekonomik yükü 1 milyon lira

Toplanan ilaçların ekonomik yükü 1 milyon lira olarak belirlendi.

Yılmaz, hekimin tavsiye ettiği ilacın, hekimin tavsiye ettiği miktarda, tavsiye ettiği sürede kullanılmasını önerdi.

Çöpe atılan ilaçların suya ve toprağa karışması da çevreye zarar veriyor. Kalan ilaçların ne yapılacağı konusunda sağlıkçılara danışılması gerekiyor.

