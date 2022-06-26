Çok sayıda kadını uzun bir süre boyunca takip etmeyi ve kadınların deneyimleri hakkında güvenilir verilere sahip olmayı gerektiren bir çalışma ile düşüklerin veya ölü doğumların inme riskini artırdığını ortaya koydu.

British Medical Journal tarafından yayınlanan çalışma, gebelik kaybı ve felç arasındaki bağlantıyı kesin olarak gösteren ilk çalışma oldu.

Birçok kadın, hamilelik sırasında yaşadıklarının daha sonraki sağlık tehlikelerinin erken bir göstergesi olabileceğinin farkında değildir. Araştırmanın bulguları, doktorların artan risklere karşı uyanık olmaları gerektiğini gösterdi.

Olası kısırlık, düşük ve ölü doğum, diğer sağlık sorunları nedeniyle inme riskini artırabilir. Bunlar, endokrin bozuklukları (düşük östrojen veya insülin direnci), iltihaplanma, kan akışına yardımcı olan endotel hücreleriyle ilgili sorunlar, psikolojik bozukluklar, sağlıksız davranışlar (sigara içmek gibi) veya obeziteyi içerebilir.

618 bin 851 kadından toplanan veriler incelendi

Araştırma Avustralya, Çin, Japonya, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sekiz ayrı çalışmaya katılan 618 bin 851 kadından toplanan verilere dayandırıldı.

Kadınlar, çalışmalara kaydolduklarında 32-73 yaşları arasındaydı ve ortalama 11 yıl takip edildi.

Çalışma, incelendikleri zaman içinde, 9 bin 265 (yüzde 2,8) kadının en az bir ölümcül olmayan inme geçirdiğini ve 4 bin 3 (yüzde 0.7) kadının ölümcül bir inme geçirdiğini gösterdi. Genel olarak, 91 bin 569 kadında (yüzde 16.2) düşük, 24 bin 873 (yüzde 4.6) kadında ölü doğum öyküsü vardı.

Daha önce hamile kalmış kadınlar arasında, düşük bildiren kadınların, düşük yapmamış kadınlara kıyasla ölümcül olmayan felç geçirme riski yüzde 11 ve ölümcül felç geçirme riski yüzde 17 olarak belirlendi.

Yaşanan her düşükle risk artıyor

Risk her düşükle birlikte arttı, böylece üç veya daha fazla düşük yapan kadınların ölümcül olmayan inme riski yüzde 35 daha yüksekken ölümcül riskin yüzde 85 daha fazla olduğu tespit edildi.

Ölü doğum da inme riskini önemli ölçüde artırdı. Daha önce hamile kalmış kadınlar arasında, ölü doğum öyküsü olan kadınların ölümcül olmayan felç geçirme riski yüzde 31 daha yüksekken ölümcül riskin yüzde 7 daha fazla olduğu bilgisine ulaşıldı.

İki veya daha fazla ölü doğum yapmış kadınların ölümcül felç riskinin ise yüzde 26 daha yüksek olduğu belirlendi.

Felç ile gebelik kaybı arasındaki bağlantı ortaya çıkarıldı

Araştırma felç alt tipleri ile gebelik kaybı arasındaki bağlantıları gösteren ilk çalışma oldu. Çalışma düşük ve ölü doğumun bir kadının kardiyovasküler hastalık riskinin arttığının işaretleri olduğunu gösterdi.

Kardiyovasküler hastalık riskiniz ne olursa olsun, felç geçirmeyi önlemenin en iyi yolu ise mümkün olduğunca sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak. Sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, alkol kullanmamak ve düzenli egzersiz yapmak.

Daha yüksek inme riskine sahip olduğunuzu bilmek, sağlığınızı izlemek ve inmeyi önlemeye yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri yapmak için bir fırsat.

