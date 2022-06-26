Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşıyla kitlelerin sağlığının korunmasına katkı sağlayan Profesör Özlem Türeci ve Profesör Uğur Şahin, Vehbi Koç Vakfı tarafından 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülüne layık görüldü.

Özlem Türeci insanlığa hizmet adına aldıkları ödülden duydukları mutluluğu vurgulayarak, ''Biz onur duyduk ve memnuniyetle karşılıyoruz bu çok özel ödülü almaktan dolayı. Bu ödülün amacı insanlığa hizmeti ödüllendirmek. Bu da gerçekten bir vizyonun özünde yer alıyor. Uğur'un benim ekibimizin Almanya'da ve başka yerlerde yaptık yaptığımız çalışmaların özünü oluşturuyor'' dedi.

''Birden fazla aşı üzerine çalışıyoruz''

Uğur Şahin de geliştirdikleri teknolojiyle yeni aşılar üretme potansiyeline sahip olduklarını belirterek, şunları söyledi:

''MRNA teknolojisi yeni bir teknoloji ve MRNA teknolojisi çerçevesinde birden fazla aşı üzerine çalışıyoruz. Eğer yeni bir pandemi ile karşılaşacak olursak elimizdeki teknolojiyi yeni bir aşı üretmek için kullanabilecek potansiyele sahibiz.''

İstanbul'da düzenlenen törenle Türeci ve Şahin'e ödül ve Şeref Doktorası verildi.