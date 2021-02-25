Dolandırıcıların yeni vurgun yönetimi: Aşı randevusu
Dolandırıcılar bu defa koronavirüs aşısı yalanıyla vatandaşları dolandırıyor. Randevu oluşturma bahanesiyle mesaj atıyor, tek tuşla bilgilere ulaşıyorlar. Yetkililer, telefona ya da e-posta'ya gelen bu tür linklerin açılmaması konusunda uyarıyor.
Aşı randevusu oluşturma ya da yardım ulaştırma bahanesiyle mesaj atıyor, vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar.
Polis, salgın döneminde artan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıyor.
Randevu oluşturma bahanesiyle kişisel bilgiler ele geçiriliyor
Dolandırıcılık, gelen bir kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla bir link üzerinden yapılıyor. Bu linklere tıklandığında telefon rehberi ele geçiriliyor, başka telefon rehberindeki kişilere mesaj gönderiliyor.
Linke tıklandığında kişisel bilgiler isteniyor. Mağdurun randevu alabilmek için girdiği kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor.
'Aşı randevusu adı altında gelen mesajları açmadan silin'
Linki tıkladığınızda sahte bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfanın gerçek olmadığını anlamanın en kolay yolu ise sayfada yer alan yazım yanlışları.
Uzmanlar bu mesajların açılmadan silinmesi gerektiğini vurguluyor. Kişisel bilgileri vermeden gelen mesaj ve e-postaların resmi kurumlardan olup olmadığından emin olunması gerekiyor.
Haber: Sena Ünal
Kamera: Erdinç Kızılgedik