Aşı randevusu oluşturma ya da yardım ulaştırma bahanesiyle mesaj atıyor, vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar.

Polis, salgın döneminde artan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıyor.

Randevu oluşturma bahanesiyle kişisel bilgiler ele geçiriliyor

Dolandırıcılık, gelen bir kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla bir link üzerinden yapılıyor. Bu linklere tıklandığında telefon rehberi ele geçiriliyor, başka telefon rehberindeki kişilere mesaj gönderiliyor.

Linke tıklandığında kişisel bilgiler isteniyor. Mağdurun randevu alabilmek için girdiği kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor.

'Aşı randevusu adı altında gelen mesajları açmadan silin'

Linki tıkladığınızda sahte bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfanın gerçek olmadığını anlamanın en kolay yolu ise sayfada yer alan yazım yanlışları.

Uzmanlar bu mesajların açılmadan silinmesi gerektiğini vurguluyor. Kişisel bilgileri vermeden gelen mesaj ve e-postaların resmi kurumlardan olup olmadığından emin olunması gerekiyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Erdinç Kızılgedik