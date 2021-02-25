Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
DUS ve STS giriş belgeleri erişime açıldı
COVID-19 salgını dolayısıyla ertelenen 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınavları 7 Mart'ta yapılacak.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Diş Hekimliği) giriş belgeleri erişime açıldı.
7 Mart'ta yapılacak 2020-DUS ve 2020-STS diş hekimliği adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Yanlış maske kullanımı ağızda mantara sebep olabiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz