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Sağlık
AA 19.11.2024 15:10

Doğada zehirli mantar tehlikesi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hacer Koçoğlu, doğada yetişen mantarların zehirli olabileceğine dikkati çekerek, olası zehirlenmelerden korunmanın en iyi yolunun bandrollü kültür mantarlarını tercih etmek olduğunu söyledi.

Doğada zehirli mantar tehlikesi

Müdürlükten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Koçoğlu, sonbaharda artan yağışlarla birlikte doğada çoğalan mantarların tüketimine bağlı zehirlenme vakalarının arttığını belirtti.

"Zehirlenme belirtileri 2 ila 6 saatte ortaya çıkabilir"

Yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş, konserve ya da çiğ tüketiminin ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelere sebep olduğunu ifade eden Koçoğlu, şöyle konuştu:

"Zehirlenme belirtileri, mantarın içerdiği toksinlerin niteliğine göre 2 ila 6 saatte ortaya çıkabilir. Sersemlik, uyku hali, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, yüzde ve boyunda kızarıklık, bulantı, kusma ve terleme gibi semptomlar görülebilmektedir. Bazı mantar türlerinin tüketilmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, terleme, karın ağrısı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi ciddi belirtiler ve hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlar yaşanabilir.”

Koçoğlu, doğada yetişen bazı mantarlar her ne kadar güvenilir gözükse de tüketimlerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Doğada zehirli mantar tehlikesi

"Bandrollü mantarlar" tercih edilmeli

Söz konusu zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde 114'ü tuşlayarak 7 gün 24 saat hizmet veren Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne ulaşılması gerektiğini aktaran Koçoğlu, "Mantar zehirlenmelerinden korunmanın en etkili yolu, doğal ortamda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesidir" dedi.

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