Doç. Dr. Ümit Aydoğan: Aşı reddi toplumsal bir tehdit

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydoğan, özellikle, çocuklarda sakatlık yapan ve ölümcül olan birçok bulaşıcı hastalıktan korunmanın yolunun Sağlık Bakanlığı'nın ulusal aşılama programına kayıtsız ve şartsız uymaktan geçtiğini belirterek, "Aşı reddi sadece bireysel değil toplumsal bir tehdit" dedi.

"Aşılama güvenli, etkin ve koruyucu bir sağlık hizmeti"

Doç. Dr. Aydoğan aşılamanın güvenli, etkin ve koruyucu bir sağlık hizmeti olduğunu söyledi.

Aydoğan, büyüme ve gelişme çağında olan çocukların, doğumları itibarıyla her türlü bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları anlattı:

"Unutmamak gerekir ki bulaşıcı hastalıklar önlenebilir hastalıklar olup, bu durumdan korunmanın en önemli yolu da bağışıklamadır. Bu dönemde, özellikle de sakatlık ve hatta ölümle sonuçlanma ihtimali yüksek olan bulaşıcı hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerin başında aşı ile bağışıklama gelmektedir."

Aşılamanın, 19 ve 20. yüzyılın birçok bulaşıcı hastalık için aşıların üretildiği ve kullanılmaya başlandığı bir süreç olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ümit Aydoğan, bu sürecin, dinamik olarak bütün hızıyla da devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Özellikle, 1974'te Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) önerisiyle bütün ülkelerde çocukluk çağı aşılama programı ve hizmetlerinde önemli başarılar elde edilmiştir. Ülkemizde aşı ile bağışıklama çalışmalarına 1930 yıllarında çiçek aşısıyla başlanmıştır. 1981'de ülkemizde GBP çerçevesinde toplam 6 hastalığa (BCG, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ve kızamık) karşı aşı yapılırken, günümüzde programa yeni aşıların eklenmesiyle bu sayı 13'e ulaşmıştır. Son yıllarda başta risk grupları olmak üzere, özellikle çocukluk dönemi itibarıyla aşıyla bağışıklamaya verilen önem giderek artmaya devam etmektedir. Ulusal olarak bağışıklama amacıyla çocukluk yaş döneminde aşılama hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlığı Merkezleri'nde aile hekimleri tarafından uygulanmakta ve takip edilmektedir. Aşılamadaki amaç, sık görülen, ciddi seyreden, sakatlığa ve kişinin ölümüne neden olan bulaşıcı hastalığa yakalanma riski olan hastalar için gerekli önlemleri almaktır."

"Aşı ölümcül bulaşıcı hastalıklardan koruyan en önemli faktör"

Doç. Dr. Aydoğan, "Özellikle, çocuklarda sakatlık yapan ve ölümcül olan birçok bulaşıcı hastalıktan korunmanın yolu, çocukluk döneminde ulusal olarak Türkiye'de önerilen Sağlık Bakanlığı'nın ulusal aşılama programına kayıtsız ve şartsız uymaktan geçmektedir. Sağlıklı bir toplum için, geleceğimiz olan çocuklarımızın çocukluk çağında yapılması gereken aşılarının tam ve eksiksiz olarak uygulanması oldukça önemli" dedi.

"Aşı reddi sağlıksız nesillerin yetişmesine neden olacaktır"

Aşı uygulamalarında zaman zaman enjeksiyon yerinde kızarıklık, ağrı, şişme, ateş ve döküntü gibi geçici ve hafif yan etkiler görülebileceğini belirten Aydoğan, şunları söyledi:

"Bazı bulaşıcı hastalıların yeryüzünden silinmesi veya sakatlık ve ölüme neden olmaması için hem birey hem aile hem de toplum olarak ulusal aşılama programlarına karşı farkındalık ve bu programlara uyumumuzun yüksek olması gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Aşılama, aktif olarak güçlü bir bağışıklama sağladığı gibi, son yüzyılın maliyet olarak da en etkin yöntemlerinden birisidir. Bu koruyucu sağlık uygulamasına karşıt olan görüşler, yani 'aşı reddi' hem bireysel hem de toplumsal olarak sağlıksız nesillerin yetişmesine neden olacaktır. Aşı reddi sadece bireysel değil, toplumsal bir tehdit."

Kaynak: AA