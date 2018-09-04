Türkiye'de obez çocuk sayısı artıyor

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Ülkemizdeki 3 milyon obez hastasından yüzde 60'ı çocuk. Her sene de çocuk obezitesi yüzde 8 artıyor" dedi.

Erk, Türk Böbrek Vakfı ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere eğitim verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde, Türkiye'de obezitenin her yıl arttığını, bu nedenle bir an önce bu konuda önlem alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de 3 milyondan fazla obez olduğunu aktaran Erk, "Obeziteyle mücadele için bunu milli politika haline getirmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli boyutu sağlık ve eğitimden geçiyor. Bu nedenle Trakya'daki bütün illere öğrencilerimize eğitim veriyoruz" dedi.

Türkiye'de tuzla mücadele edildiği gibi şekerle de mücadele edilmesinin önemini vurgulayan Erk, özellikle nişasta bazlı şekerlerin hastalığa davetiye çıkararak obeziteye neden olduğunu sözlerine ekledi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise, protokol kapsamında çocuklara böbrek sağlığı konusunda bilinçlendirme ve farkındalığın artırılması amacıyla eğitim vereceklerini anlattı.

Protokol kapsamında Edirne ve ilçelerdeki 7 bin 500 öğrenciye eğitim verileceğini vurgulayan Cırıt, şunları söyledi:

"Tabii ki 7 bin 500 öğrenci diyoruz ama bunun yanında öğrenci velilerimiz de var. Onlara da büyük görevler düşüyor. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için eğitim şart. Öğrencilerimize sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak zorundayız."

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da, böbrek sağlığı ve obezite konusunda Milli Eğitim'le birlikte hareket ederek, yaptıkları etkinliklerle sağlıklı beslenme ve spor konusunda vatandaşları daha fazla bilinçlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA