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Uyku laboratuvarı hizmete girdi

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyku laboratuvarı açıldı.

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Uyku laboratuvarı hizmete girdi

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, uyku sorunu yaşayan, özellikle uykuda nefes kesilmesi (uyku apnesi) şikayeti olan hastalar için kurulan uyku laboratuvarının hizmet vermeye başladığı belirtildi.

İki yataklı laboratuvarda horlama, uykuda nefes durumları ve uykusuzluğa neden oluşturabilecek sebeplerin araştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Uykuda horlama, nefes kesilmesi, nefes darlığı ve boğulma hissiyle uyanan, uyku esnasında diş gıcırdatma gibi şikayetleri olan hastalar uyku laboratuvarında incelenecek. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel odalarda, hasta uyurken gece boyu kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor, daha sonra uzman ilgili hekim tarafından hastanın sonuçları değerlendiriliyor" denildi.

Hastane yönetimi, ünitenin açılmasıyla bu konuda önemli bir eksikliğin giderildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Uyku bozukluğu, yaşam kalitesinin bozulması ile depresyon, dikkat bozukluğu, obezite, kronik ağrı, kalp rahatsızlıkları, inme, hipertansiyon gibi birçok sağlık problemine zemin hazırlamaktadır. İlgili bölüme uygun görüldüğü takdirde kayıt yaptırabilmek için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Derya Konar'dan randevu alınıyor."

Kaynak: AA 

Etiketler: uyku sorunu, uyku labaratuvarı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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