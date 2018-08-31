Uzmanlar çocukların yanında kavga edilmemesi konusunda uyardı

Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, çocukların gelişimini olumsuz etkileyen en önemli sorunların başında, anne-babanın çocukların gözü önünde tartışıp kavga etmesi olduğunu belirtti.

Her çiftin mutlaka fikir ayrılıklarına düşebileceğini ve zaman zaman tartışmasının doğal olduğunu söyleyen Gezer, "Doğal ve normal olmayan taraf, çiftlerin çocukların önünde tartışıp kavga etmesidir. Anne babası geçimsizlik yaşayan çocuklarda ciddi bir güven sıkıntısı oluşuyor" dedi.

"Sonucu ciddi travma"

Aile içinde şiddete maruz kalan çocuklarda görülen olumsuzlukların oldukça fazla olduğunu belirten Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, şöyle konuştu:

"Sadece çocuğa iyi davranmak yetmiyor. Aile içerisinde gerek çocuğun kendisine gerekse ailenin diğer üyelerine yönelik herhangi bir şiddetin oluşturacağı olumsuz etkiler sadece şiddete maruz kalanla sınırlı değildir. Şiddet, türü ne olursa olsun sonucu ciddi travmadır. Bu nedenle mutlu ve sağlıklı bireylere sahip olmak isteyen aileler kesinlikle sözlü ve fiziki şiddetten uzak dursun. Basit de olsa eşler tartışmalarını ve anlaşmazlığa düştükleri durumlarda çocukları önünde tartışmasınlar."

Güven bağlarını koparıyor

Şiddet gören ya da aile ortamında yaşanan bir şiddete şahit olan çocukların güven duygularının ciddi hasar gördüğünden bahseden Başhekim Erdal Gezer, "Şiddetin kimin tarafından oluşturulduğu da çok önemlidir. Çocuklar için özellikle onları koruyup kollama görevine sahip ebeveynleri ve güven bağlarının temelini oluşturan ailesi tarafından uygulanan travmalar en yıkıcı olanlardır" dedi.

Gezer, çocukların ebeveynleri yoluyla hem toplumsal ve sosyal rollerini öğrendiğini hem de davranış kalıplarını geliştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Aile, temel güven duygusunun oluştuğu ve bireyin yaşam boyu kuracağı bağların temellerinin atıldığı çok önemli bir yapıdır. Bu nedenle aile içi şiddetin birey üzerindeki etkileri çocuklar üzerinde çok daha etkilidir. İyi bir evlat yetiştirmek isteyen herkes aile içerisinde gerek çocuğa, gerekse ailenin diğer üyelerine sözlü ya da fiziki şiddet uygulamasın."

Çocuklar şiddeti de örnek alıyor

Her ne kadar çocuklara iyi şeyler nasihat edilse de çocukların bir müddet sonra görüp yaşadığı olumsuzlukları da örnek alıp uyguladığını anlatan Başhekim Gezer, "Çocuklar genellikle ebeynlerini örnek alır. Anne babanın sorun çözme yöntemi olarak seçtiği bu yöntemi modelleyerek kendi sosyal hayatında şiddet uygulamaya başlar" dedi.

Kaynak: İHA