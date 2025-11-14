Puslu 9.1ºC Ankara
Sağlık
AA 14.11.2025 06:21

Diyabet, göz tansiyonu ve katarakt riskini artırıyor

Göz tansiyonu ve kataraktın, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görüldüğü bildirildi.

Diyabet, göz tansiyonu ve katarakt riskini artırıyor
[Fotograf: AA]

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesinden "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında yapılan açıklamada, diyabetin Türkiye'de görülme sıklığının 11,9 olduğu, her 100 kişiden 12'sinde diyabet görüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ebru Ceyda Bostan, "diyabetik retinopati" denen şeker hastalığının gözü etkileme sıklığının yaklaşık yüzde 30 olduğunu, 20 yılın üzerinde diyabeti olan her 4 hastanın 3'ünde etkilenme olabildiğini kaydetti.

Bostan, diyabette göz sorunlarının gelip geçici görme bozukluklarından çift görme ve kalıcı görme bozukluklarına kadar geniş yelpazede yer aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gelip geçici görme kaybı, kan şekerindeki dalgalanmaya bağlıdır. Kan şekeri oldukça düzensiz giden bir hastada, yoluna girdiğinde veya tam tersine düzenli giden bir hastada kan şekeri ayarında ciddi bozulma olduğunda görülebilir. Diyabet hastalarında katarakta daha sık ve daha erken yaşta rastlamak mümkün. Göz tansiyonu ve katarakt, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görülmekte. Diyabet hastalarında en önemli ve sık karşılaştığımız göz hastalığı, diyabetik retinopatidir. Gözün iç tabakası olan retinanın hasar görmesidir. 20-65 yaş grubunda önde gelen körlük nedenlerindendir."

Diyabet tanısı itibarıyla 10 yıllık süreden sonra retinopati görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Bostan, kan şekeri kontrolünün önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

"Erken tanı, körlüğün engellenmesi için önemli"

Kan şekerinin düzensiz seyretmesinin, kan şekerinin ani yükselmesi ve düşmesinin retinanın bozulmasını ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırdığını belirten Bostan, "Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı, retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir. Bu tabakanın hasarı hafiften ağıra kadar sınıflandırılabilir. Erken tanısı körlüğün engellenebilirliği açısından önemli. Bu yüzden de diyabet tanısı olan her hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile ortalama yılda bir göz muayenesinden geçmesi önerilmektedir. Önerilen kontrollerde hastanın diyabet hastası olduğunu belirtmesi, erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir." bilgisini paylaştı.

Bostan, özellikle göz dibi muayenelerinde retinada etkilenme tespit edilen hastalarda gözün etkilenme oranına göre çok daha sık kontrollerinin gerekebileceğini kaydetti.

Hafif hastalıkta temel tedavi şeklinin diyabetin kontrol altına alınması olduğuna değinen Bostan, diyabetik retinopatinin erken teşhisi ve tedavisi halinde görme fonksiyonunun iyi seviyede korunacağını bildirdi.

