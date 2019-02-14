3 boyutlu yazıcılar her alanda hayatımıza girmeye ve yeni kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.

Bu yararlı teknolojiden diş hekimliği de payını aldı. Hasarlı ya da eksik dişlerin yerine tamamen bilgisayarda tasarlanan, el değmeden üretilen dişler konuluyor. Teknoloji sayesinde haftalarca süren bekleme süreci dakikalar içinde tamamlanıyor.

Bu teknolojiyi uygulayan yerlerden bir tanesi de Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi.

Dijital diş laboratuvarındaki lazer okuyucu ile hastanın dişleri taranarak ağzın dijital modeli çıkartılıyor. Daha sonra çıkarılan model 3 boyutlu yazıcı ile dakikalar içinde üretilebiliyor.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Umut Aslan, yapılan işlemle birlikte CNC tezgahta üretilen dişler gibi diş protezi oluşturabildiklerini söyledi.

Renk ve şekil uyumsuzluğu sıfırlandı

Üretilen diş, renk ve şekil olarak tamamen hastanın ağız yapısına uygun olarak tasarlanıp üretiliyor. Böylece renk ve şekil uyumsuzluğu tamamen ortadan kalkıyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay