Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığı Depremzede Sağlık Hizmet Hattı "ALO 184"e 9 Mart'a kadar depremzede ve depremzede yakınlarından 98 bin 975 başvurunun olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"İlk günlerde diğer konuların da talep konusu olduğu başvurularda, sağlıkla ilgili olanların tamamına yakını karşılandı. Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184, muayene, evde bakım, pansuman, ilaç ihtiyacı, aşı, hasta bezi, tıbbi malzeme ve cihaz, gözlük, farklı kuruma sevk, ertelenmiş ameliyatlar, diyaliz ve kemoterapi, ruh sağlığı hizmeti gibi bütün tıbbi ihtiyaçlar için depremzedelerin emrinde."

Afet bölgesinde depremden etkilenen 75 yaş ve üstü büyüklerin Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinden arandığını ifade eden Bakan Koca, 32 bin 723 kişiyle ile görüşüldüğünü, sağlık durumları ve sağlık hizmeti ihtiyaçları hakkında bilgi alındığını, ilaç ve tıbbi yardım taleplerinin karşılandığını belirtti.