Konya Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde bulunan Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Hataylılar için deprem bölgesinde hizmet veren Konya Mobil Göz ve Mobil Diş Araçlarında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Başkan Altay'ın araçları ziyareti sırasında, "Konyalı sivil toplum kuruluşlarımızın da katkısıyla hayata geçirdiğimiz mobil araçlarımız deprem bölgesinde önemli bir ihtiyacı gideriyor. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla Allah’ın izniyle hep birlikte aşacağız. 6 Şubat depremleri nedeniyle büyük yıkıma uğrayan kardeş şehir Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak adına Konya olarak büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Altay, Konyalı sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla hayata geçirdikleri mobil gözlük ve mobil diş araçlarının deprem bölgesinde önemli bir ihtiyacı giderdi" dediği ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

1131 kişiye göz muayenesi yapıldı

Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı Hatay’daki deprem bölgesinde hizmet vermeye başladığı günden beri 1357 vatandaşa diş muayene ve tedavisi yaparken, mobil gözlük aracı da 1131 kişiye göz muayenesi gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]