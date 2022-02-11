İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 56 yaşındaki Şenol Çetinol, PCR testinin pozitif çıkmasının ardından, nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetleri nedeniyle yakınları tarafından görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve 1 gün sonra kalp krizi geçiren Çetinol'un tedavisi, 12 gün yoğun bakım servisinde devam etti.

Şubat ayının başında taburcu olan doktorun kalbinde tıkalı olan damarı bir süre sonra anjiyoyla açıldı.

''Benim için bu süreç biraz zorlu geçti''

Dr. Şenol Çetinol, COVID-19'un kendisini bu kadar olumsuz etkileyeceğini düşünmediğini, bu nedenle ilk zamanlardaki gibi tedbirlere dikkat etmediğini söyledi.

Koruyucu aşılarını geçen sene şubat ve mayıs aylarında yaptırdığını belirten Çetinol, şunları söyledi:

"Sonraki süreçte rehavete kapılmış olduğumu düşünüyorum. Benim için bu süreç biraz zorlu geçti. Bundan sonraki süreçte aşılarımı çok daha dikkatli yaptıracağım. Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve değerli hocaların söylediği önerilere uysunlar. Eksik aşılarını yaptırsınlar. Son zamanlarda sanki hepimiz bir rehavete kapılmış olabiliriz. Bu da hastalığın yayılmasını artırmış olabilir."

''Pişmanlık yaşıyorum''

Çetinol, yeniden rahat nefes almanın güzel bir duygu olduğunu belirterek hastalarına kavuşacağı günün hayalini kurduğunu söyledi.

Eksik aşı ya da hiç aşılanmamış olmanın salgının yönetimini zorlaştırdığını hatırlatan Çetinol, "Pişmanlık yaşıyorum. Ben 2 aşı oldum, 3. aşıyı olmaktan imtina ettim. Kendime göre 'Bir şey olmaz.' diye düşündüm. Bugüne kadar hastalığa yakalanmadığım için insanda bir süre sonra güven oluşuyor. Bununla alakalı kendi kendimizi öteliyoruz. Bundan sonraki süreçte aşılarımızın olması çok önemli. Mutlaka herkes 3. ve 4. aşılarını olmalı" dedi.

"Virüsün boğaza yapışmasını engelliyor"

Çetinol'u tedavi eden İKÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de salgının başından bu yana her fırsatta aşılamanın öneminin vurgulandığını söyledi.

Meslektaşı olan hastasının eksik aşılı olduğu için süreci zor geçirdiğini anlatan Şener, şöyle konuştu:

"Yapılan aşılarla kanda oluşan antikor, virüsle karşılaştığı zaman virüsün boğazınıza yapışmasını hatta akciğere inmesi ve süreci ağır geçirmenizi engelliyor. Aşı hiç taviz vermememiz gereken savunma hattımız. Meslektaşımızda da gördüğümüz gibi 3. doz aşınızı olmazsanız, kanınızdaki antikor miktarı sıfıra kadar düşebilir ve hiç aşılanmamış gibi kalabilirsiniz. Hastalık tablosu ağır geçer ve ölüm riski yaşayabilirsiniz."