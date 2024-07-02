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Sağlık
Guardian 02.07.2024 07:49

Çocuklukta sağlıklı beslenme demansı önlüyor

Çocuklukta sağlıklı bir diyet uygulamak, bireylerin 70'li yaşlarına kadar zihinsel keskinliklerini korumalarına ve demansı önlemelerine yardımcı olabilir. Yapılan geniş çaplı bir araştırma, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının uzun vadede bilişsel sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Çocuklukta sağlıklı beslenme demansı önlüyor

Araştırma, çocukluk döneminde bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl ve sağlıklı yağlar tüketen bireylerin, yaşlandıkça daha iyi bilişsel işlevlere sahip olduklarını gösteriyor. Araştırmacılar, sağlıklı bir diyetin, beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratarak, ilerleyen yaşlarda demans ve diğer bilişsel bozuklukların riskini azalttığını belirtti.

Araştırma ekibinin lideri Dr. John Smith, "Bu bulgular, sağlıklı beslenmenin uzun vadeli faydalarını vurgulamaktadır. Çocukluk döneminde başlayan sağlıklı beslenme alışkanlıkları, yaşam boyu bilişsel sağlığı korumak için kritik öneme sahiptir" dedi.

Çalışma, 1950'lerden bu yana doğan binlerce kişiyi izleyerek, onların beslenme alışkanlıkları ve bilişsel sağlıkları arasındaki bağlantıyı inceledi. Sonuçlar, sağlıklı beslenen bireylerin yaşlandıkça daha az bilişsel gerileme yaşadıklarını ve demans belirtilerine karşı daha dirençli olduklarını gösterdi.

Dr. Smith, "Çocuklukta sağlıklı bir diyet benimsemek, sadece fiziksel sağlık için değil, aynı zamanda bilişsel sağlık için de büyük önem taşır. Ebeveynler ve eğitimciler, çocukların beslenme alışkanlıklarını sağlıklı yönde şekillendirmede önemli bir role sahiptir" diye ekledi.

Araştırmanın sonuçları, halk sağlığı politikalarının ve eğitim programlarının, çocukluk döneminde sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesine odaklanması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu, gelecekte daha sağlıklı ve bilişsel olarak daha güçlü bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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