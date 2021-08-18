Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuklar ailelerinin onayıyla aşı yaptırabilecek
15 yaş ve üstü çocuklar için aşı randevuları açıldı, onam formları da e-Nabız'a eklendi.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni kararlarla daha önce 17 olan aşılama yaşı 15'e düşürüldü.
15 yaş ve üstü çocuklar için aşı randevuları açıldı ancak bir şart var. Çocuklar, ailesinin eğitim için olduğuna dair vereceği onayla aşı yaptırabilecek. Bunun için e-Nabız'a onam formu da eklendi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama takvimine 12 yaş üstü kronik hastalığı bulunanları da sisteme dahil etmişti.
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