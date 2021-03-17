Halsizlik, baş ağrısı, bir süre devam eden tat ve koku kaybı...

Koronavirüs ile benzer belirtileri olan boğaz enfeksiyonu vakaları son dönemde arttı.

Mevsim ve ani sıcaklık değişimleri ile artan boğaz enfeksiyonu vakaları çocuklarda sık görülüyor. Viral enfeksiyon geçiren çocukların ailelerin bilinçli davranmaları önemli.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek, "Okulların açılmasıyla birlikte bu damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, nezle, grip, soğuk algınlığı, faranjit dediğimiz vakalarda kısmi bir artış söz konusu" dedi.

Boğaz enfeksiyonu ile koronavirüsü nasıl ayırabiliriz?

Uzmanlar bu dönemde panik yapılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ertek, ailelerin çocukları her gün kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

"Okula ya da dershaneye göndermeden önce en ufak bir solunum yolu belirtisi varsa onu evde izole etmeliyiz iyileşene kadar. Tat bozukluğu, koku alma bozukluğu COVID’de çok daha fazla olarak ön planda görüyoruz. Diğer mevsimsel enfeksiyonlarda soğuk algınlığı, influenza, grip tat ve koku alma bozukluğunu çok fazla görmüyoruz. Belki bu yönüyle kısmi ayırıcı olur."

Uzmanlara göre, mevsimsel enfeksiyonlardan da maske, mesafe ve temizlik kuralları ile korunulabiliyor.