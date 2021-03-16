Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 23:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimize hizmet etmek sorumluluğumuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 90 yaşındaki Şehriye ninenin 2. doz aşılamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının 2. doz aşısını yaptığı Şehriye nineyi paylaştı.
Paylaşımda, "Şehriye teyzem Allah sana uzun ömürler versin. Büyüklerimize hizmet etmek sorumluluğumuz. Dün biz size emanettik, bugün siz bize emanetsiniz" dedi.
Şehriye teyzem Allah sana uzun ömürler versin. Büyüklerimize hizmet etmek sorumluluğumuz. Dün biz size emanettik, bugün siz bize emanetsiniz. pic.twitter.com/BkOYxfFHSU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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