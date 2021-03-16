Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının 2. doz aşısını yaptığı Şehriye nineyi paylaştı.

Paylaşımda, "Şehriye teyzem Allah sana uzun ömürler versin. Büyüklerimize hizmet etmek sorumluluğumuz. Dün biz size emanettik, bugün siz bize emanetsiniz" dedi.