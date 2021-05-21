Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütü ve enfeksiyona yakalanma sıklığına ilişkin açıklamada bulundu. Canlı bir sıvı olan anne sütünün bebeğin beslenmesini sağlamakla kalmayıp bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlara karşı da koruduğunu söyledi.

Yapılan araştırmaların anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Karabayır, "Aynı zamanda bu bebeklerde ağır enfeksiyon geçirme oranı da 5 yıl daha düşük seviyelerde seyrediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Karabayır, aşı olan annelerin sütünde koronavirüse karşı antikorların saptandığını, bu şekilde bebeklerin de korunabileceğini ifade etti. Karabayır “Annenin koronavirüs aşısı olması hem anneyi hem de bebeği koronavirüs enfeksiyonundan koruyor” dedi.

"İzolasyon kurallarına uydukları müddetçe emzirme güvenilir"

Karabayır, koronavirüsün anne ve bebek üzerindeki etkilerine dair yapılan çalışmalara değinerek şu açıklamada bulundu:

“Aralık 2019’da başlayan koronavirüs pandemisi her yaşta çocuğu etkilemekte ancak şu anki bilgilerimizle anne sütü ile bulaşmadığı kabul ediliyor. Koronavirüs enfeksiyonu geçiren annede ortaya çıkan SARS-CoV-2’a karşı antikorlarının anne sütüne de geçerek, bebeği de enfeksiyondan koruduğu biliniyor. Temas izolasyon kurallarına uydukları müddetçe emzirmenin güvenilir olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi başta olmak üzere pek çok çocuk sağlığı ile ilgili kuruluş, annede koronavirüs varlığında anne ve bebeğin aynı odada kalması ile ten teması desteklemekte, annenin emzirme sırasında tıbbi maske takarak, el hijyeni önlemleri ile bebeğini emzirmeye devam edebileceğini belirtiyor.”

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Anne sütü sayesinde bebek her 1 ml süt içinde 1,5 milyon canlı hücreyi de alır"

Karabayır, Anne sütünde annenin bağışıklık sisteminin canlı hücrelerinin mevcut olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anne sütü canlı bir sıvıdır. Anne sütünde annenin bağışıklık sisteminin canlı hücreleri mevcuttur. Anne sütü sayesinde bebek her 1 ml süt içinde 1,5 milyon canlı hücreyi de alır. DSÖ ile bebek ve çocuk sağlığıyla ilgilenen kuruluşlar, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ve en az 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmesini destekliyor.”

“Anne sütü eşsizdir”

Karabayır, bebeklerin bağışıklık sistemlerinin henüz tam olgunlaşmadan doğduklarını hatırlattı.

"Fiziksel ve kimyasal koruyucular doğum sonrası henüz gelişmemiştir. Bu nedenle enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmalarla mücadelede anne sütündeki immünolojik bileşenlere ihtiyaçları vardır. Anne sütünün besleyici özelliği yanında içerdiği canlı hücreler, probiotikler, sitokinler, immunglobulinler, oligosakkaritler bebeğin enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. Bu sebeplerden dolayı anne sütü eşsizdir.”