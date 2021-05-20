Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, 15 milyon 619 bin 43 birinci doz, 11 milyon 671 bin 834 ikinci doz aşı uygulandı. Böylece toplam doz miktarı, 27 milyon 290 bin 877 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 646 bin 901, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 853 bin 390, toplam 4 milyon 500 bin 291, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 257 bin 927, ikinci doz aşı sayısı 950 bin 950, toplam 2 milyon 208 bin 877, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 47 bin 627, ikinci doz aşı sayısı 809 bin 116, toplam 1 milyon 856 bin 743 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 369 bin 195 COVID-19 aşısı yapıldı.