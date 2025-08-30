Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 30.08.2025 14:01

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki kadının bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen kadının yakınları, organların bağışlanmasını kabul etti.

Hastanın karaciğeri İzmir'deki bir hastaya, böbrekleri ise İzmir ve Muğla'daki hastalara nakledilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Vekili Op. Dr. Murat Yanar, organ bağışının hayat kurtarmanın en anlamlı yollarından biri olduğunu belirtti.

Bağışlanan organlarla 3 hastaya yeni bir yaşam kapısı açılacağını kaydeden Yanar, "Bu davranış, toplumsal farkındalığın artmasına ve örnek teşkil etmesine vesile olmuştur. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Uşak Organ Nakli
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Gazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
14:41
Soykırımcı İsrail Gazze'de fırın çevresini bombaladı: 11 kişi hayatını kaybetti
14:37
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 63 bin 371'e çıktı
14:28
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti
13:46
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’nda 20 ülkeden 1434 yüzücü kulaç attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ