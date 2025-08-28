Açık 20.9ºC Ankara
Sağlık
AA 28.08.2025 23:27

Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz randevu alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı NSosyal hesabından, bazı basın organları ve sosyal medyada "Randevu Çetesi" başlığıyla yer alan MHRS üzerinden usulsüz randevu alındığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları, 'Ücret karşılığında randevu alma' vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli olarak geliştirmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
