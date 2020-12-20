Yapımına 2019 yılının temmuz ayında başlanan yeni Sason Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hastanemiz modern tıbbı donanıma sahip

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, “Sağlığın korunup geliştirilmesi ve Sason halkına geniş boyutlu sağlık hizmeti sunmak için, 2019 yılında inşaatına başlamış olduğumuz yeni Sason Devlet Hastanesini tamamlayarak hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hastane 50 yatak kapasitesine sahip

Hastane 50 yatak kapasitesine sahip ve 16 poliklinik odasından oluşuyor. Yeni hizmet binasında 1 acil polikliniği, 14 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 acil müdahale odası-1 kontaminasyon odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım servisi, 2 diş ünitesi, 3 doğumhane, 4 kuvözlü yenidoğan yoğun bakım, 5 yataklı diyaliz birimi, 2 yanık odası, 2 palyatif bakım odası, 1 adet işitme tarama kabinli oda, 1 sterilizasyon birimi, 1 atık ayrıştırma birimi, yeterli kapasitede laboratuvar, röntgen üniteleri ve 12 araçlı kapalı otopark alanı bulunuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hangi branşlar bulunuyor?

Modern tıbbı donanıma sahip olan sağlık tesisisine acil muayene polikliniği, iç hastalıkları (dahiliye) polikliniği, çocuk hastalıkları polikliniği, aile hekimi uzmanı polikliniği, kadın doğum polikliniği, genel cerrahi polikliniği, anestezi polikliniği, ağız ve diş sağlığı polikliniği branşlarında sağlık hizmeti verilecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hastanede 4 uzman ve 8 pratisyen hekim, 58 sağlık personeli, 60 destek personeli olmak üzere toplam 130 personel görev yapıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]