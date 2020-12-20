Batman'da Sason Devlet Hastanesi hizmete açıldı
Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Sason Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete girdi. 50 yatak kapasitesine sahip hastanede toplam 130 personel görev yapıyor.
Yapımına 2019 yılının temmuz ayında başlanan yeni Sason Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmet vermeye başladı.
Hastanemiz modern tıbbı donanıma sahip
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, “Sağlığın korunup geliştirilmesi ve Sason halkına geniş boyutlu sağlık hizmeti sunmak için, 2019 yılında inşaatına başlamış olduğumuz yeni Sason Devlet Hastanesini tamamlayarak hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız” dedi.
Hastane 50 yatak kapasitesine sahip
Hastane 50 yatak kapasitesine sahip ve 16 poliklinik odasından oluşuyor. Yeni hizmet binasında 1 acil polikliniği, 14 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 acil müdahale odası-1 kontaminasyon odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım servisi, 2 diş ünitesi, 3 doğumhane, 4 kuvözlü yenidoğan yoğun bakım, 5 yataklı diyaliz birimi, 2 yanık odası, 2 palyatif bakım odası, 1 adet işitme tarama kabinli oda, 1 sterilizasyon birimi, 1 atık ayrıştırma birimi, yeterli kapasitede laboratuvar, röntgen üniteleri ve 12 araçlı kapalı otopark alanı bulunuyor.
Hangi branşlar bulunuyor?
Modern tıbbı donanıma sahip olan sağlık tesisisine acil muayene polikliniği, iç hastalıkları (dahiliye) polikliniği, çocuk hastalıkları polikliniği, aile hekimi uzmanı polikliniği, kadın doğum polikliniği, genel cerrahi polikliniği, anestezi polikliniği, ağız ve diş sağlığı polikliniği branşlarında sağlık hizmeti verilecek.
Hastanede 4 uzman ve 8 pratisyen hekim, 58 sağlık personeli, 60 destek personeli olmak üzere toplam 130 personel görev yapıyor.
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