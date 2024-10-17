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Sağlık
AA 17.10.2024 18:44

Bakan Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti

Bakan Memişoğlu, Türkiye'yi, dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ve sağlık bilgisini, teknolojisini üreten ülkesi haline getireceklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Bir dizi program için kente gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, hekimlerle ve hastane personeliyle bir süre sohbet etti.

Bakan Memişoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep'in bölgenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinin Türkiye'nin sağlıkta en iyi yere gelmesini sağlayan en önemli fiziki şaheserler olduğunu belirten Memişoğlu, "Büyük şehir hastanelerimizde artık bundan sonra sadece hizmet değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji üreten alanlar oluşturarak, hekimlerimizin ve bilim insanlarımızın hem hizmetini hem de yeni bir şeyler söyleme imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti

Oğuzeli ve Nurdağı'nda 75 yataklı acil durum hastanelerinin açıldığını hatırlatan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin özveriyle, adanmışlıkla yapıldığını, toplumdan da bu hizmeti hakkıyla ve dünyaya örnek olacak şekilde sunan bütün sağlık çalışanlarına sahip çıkmasını beklediklerini dile getirerek, "Tabii ki istisnalar olur, bir yanlışlıkları olan insanlar olur. Biz bunları da aramızdan elemesini biliyoruz, malumlarınız olduğu gibi. O nedenle biz elimizden geldiğince Türkiye'yi dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ve sağlık bilgisini, teknolojisini üreten ülkesi haline getireceğiz. Hep beraber çok çalışacağız, birlikte hareket ederek daha iyi olacağız." dedi.

Ziyarette, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı da hazır bulundu.

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Gaziantep Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri
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