Bahar alerjileri polen mevsiminin gelmesiyle birlikte burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, hapşırma, burun ve göz kaşıntıları, gözde sulanma, yüz ve vücutta kaşıntılar olarak ortaya çıkıyor.

Alerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, koronavirüs ve bahar alerjileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Bahar alerjisi koronavirüse davetiye çıkarabilir

Prof. Dr. Öztürk, bahar alerjisi olan kişilerin koronavirüs hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekti:

"Bunun nedeni kişilerin burun kaşınması, tıkanması, göz sulanması ve kaşıntısı nedeniyle ellerini burunlarına götürme ihtiyaçlarının artması, gözlerine elleriyle temas etmeleri, maskelerini sık sık çıkartıp burunlarını temizlemeleridir. Enfekte olmuş ellerin temasının artmasından dolayı maalesef saman nezlesi olan hastalarda koronavirüs hastalığı bir miktar daha fazla görülecek. Bu da tehlike arz edecektir."

Gün içerisinde maske sıklıkla değiştirilmeli

Prof. Dr. Öztürk, polene bağlı görülen alerjik nezle ve göz nezlesine karşı şu önerilerde bulundu:

"Polenin çok olduğu sabah saatlerinde ve rüzgarlı saatlerde dışarı çıkılmamalı. Mutlaka maske ile dış ortamda dolaşılmalı, bunun haricinde güneş gözlüğü takılmalı. Eğer bu önlemleri alırsak alerjik nezle ve göz nezlesi yakınmalarımız büyük oranda azalacak.

Eğer alerjik nezleye ya da göz nezlesine bağlı elimizi, burnumuza ve gözümüze götürme ihtiyacımız varsa mümkünse elimizi yıkayarak ya da dezenfekte ederek burun ve göz temizliği yapmayı tavsiye ediyoruz. Bu kişilerin gün içinde sık sık maskelerini değiştirmelerinde fayda var. 3-4 saatte bir maske değişikliğinden hastalarımız fayda görecektir."