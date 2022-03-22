Avrupa'nın en büyüğü, 61 yatak kapasiteli..

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki yanık ve yara bakım merkezi hizmete girdi.

[Fotoğraf: AA]

Yurt dışından başvuran hastalar da tedavi edilebilecek

Yanık ve yara bakım merkezinde sadece servis yatakları değil; aynı zamanda ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri de bulunuyor. Burası sadece yurt içinden hastalara değil, yurt dışından gelecek olan hastalara da hizmet verecek.

Her yıl binlerce kişi ısı, elektrik, kimyasal madde ya da radyasyon gibi etkiler sonucu oluşan yanıklarla hastaneye başvuruyor. Tedavisi hem zor hem de uzun zaman gerektiriyor.

[Fotoğraf: AA]

"Gerektiğinde yatak kapasitesi 2 katına çıkabilecek"

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, merkezle ilgili şu bilgileri verdi:

"Her odası negatif basınçlı yani içerideki havanın düzenli değiştiği ve negatif olarak çekildiği, iki kapıdan geçildiği, içinde yıkama odalarının olduğu yoğun bakım, ameliyathane, muayene ve tetkik girişim olduğu yani kompakt büyük bir alandan bahsediyoruz. Ve lüzum halinde de iki kat yatak kapasitesine çıkabilecek bir alandan bahsediyoruz. Bir başka konuda yara bakım, hiperbarik gibi aklınıza gelebilecek destek bütün tedavilerinin yapılabildiği bir tesisin içinde olması aslında. En ideali neyse en idealinin oluşturulduğu bir merkezden bahsediyoruz."

"Yapay deri ve kök hücre tedavilerini uygulayabiliyoruz"

Mevcut altyapılarının, inceledikleri kadarıyla "Avrupa'nın en büyük altyapısı" şeklinde tanımlanabileceğini belirten Yanık ve Yara Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "İleride, optimum ortamlarda, ileri teknolojinin en gerektirdiği teknikleri kullanarak, kök hücresinden hiperbarik oksijen tedavileri, yoğun bakım şartlarının en iyi ortamlarında, yapay derilerin uygulandığı bir ortamda hastalarımıza tedavi hizmeti vermek arzusundayız" dedi.

Prof. Dr. Turan, geçmişte, yüzde 70-80 ağır yanıkların kayıp oranlarının çok yüksek olduğunu ancak şu an yüzde 70-80 ya da 90 yanıkların tedavilerinde yapay deri ve kök hücre gibi uygulamaların kullanılmasıyla başarılı sonuçlar aldıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Geçmişte, elektrik yanıkları ve trafik kazalarında organ, uzuv ve hasta kayıplarının da çok fazla olduğundan bahseden Turan, bu durumlarda, hiperbarik oksijen, kök hücre, yapay deri ve doku uygulamalarının tedavide kullanılmasının güçlerini artırdığını kaydetti.

Yanık merkezi yılda 45 bin hastaya hizmet verebilecek.

