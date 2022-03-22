Uzmanlara göre, nefes darlığı, baş dönmesi, ayaklarda ve bileklerde şişlik Pulmoner Hipertansiyon'un habercisi olabilir.

Pulmoner hipertansiyon kesin tedavisi olmayan ciddi bir hastalık.

Uzmanlar, bu hastalığın özellikle kadınlarda görüldüğünü ve dikkatli olunması gerektiği söylüyor.

"Pulmoner Hipertansiyon, yüksek tansiyondan farklı"

Konuşaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Kaymaz “Pulmoner hipertansiyon, bilinen esansiyel hipertansiyon dediğimiz halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen tablodan tamamen farklı bir durumdur. Bu gün hiper tansiyon dünyanın en kolay tedavi edilebilen hastalığıdır. Pulmoner hipertansiyon ise tamamen farklı bir durumdur” dedi.

Pulmoner Hipertansiyon yani Akciğer Hipertansiyonu kalbin sağ tarafını ve akciğerdeki damarları etkiliyor ve beyne giden oksijen miktarı da azalıyor.

Bu hastalığın 30 yıl öncesine kadar çok ağır bir hastalık olduğuna değinen Kaymaz, şöyle konuştu:

“En ağır seyreden kanser türleriyle kıyaslanacak kadar ağır bir seyre sahipti. İlk araştırmalara göre, hastaların yaklaşık yarısı, 2-8 yılda şikayetler başladıktan sonra kaybedildi.”

“Gebeliğe izin veren bir rahatsızlık değil”

Rahatsızlık anne adayları için hayati risk taşıyor.

Pulmoner hipertansiyon’un gebelik durumlarında da risk taşıdığını söyleyen Kaymaz şunları söyledi:

“Gebeliğe izin veren bir durum değil. Bebek bir şekilde bu durumu atlatıyor. Düşük doğum tartısıyla, ufak tefek sorunlarla yaşama başlayabiliyor ama bu hastalarda özellikle anne ölümü çok ciddi sorun. Hastaların rutin kontrollerini aksatmamaları, gebelik planlayanların mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor.”



