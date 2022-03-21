74 yaşındaki emekli hemşire Azize Tosun, sırt, göğüs ağrısı ve yüzünde şişlik, kızarıklık şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Hastanedeki tetkiklerinde daha önce baypas ameliyatı olan Tosun'un aortunun yırtıldığı ve baloncukların meydana geldiği belirlendi.

Hayati tehlike yaşamaya başlayan Azize hemşire, hemen ameliyata alındı, 5 saat süren başarılı operasyonla yırtılan damarının yerine yapay damar takıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan hastayı ziyaret etti.

10 hastadan 8'i hayatını kaybediyor

Doç. Dr. Yalçınkaya, hastanın 1,5 yıl önce Isparta'da 4 kalp damarına baypas yapıldığını öğrendiklerini anlatarak, "Vakit kaybetmeden hastayı ameliyata aldık. Ameliyatta teknik olarak daha önce baypas geçirdiği için ameliyatı normal olanlardan daha sıkıntılı oldu çünkü daha önce baypas yapılan damarları korumamız gerekiyor" dedi.

5 saat süren ameliyatla aort yırtığını tedavi ettiklerini vurgulayan Yalçınkaya, hastanın ameliyattan 10 saat sonra solunum cihazından ayrıldığını, ikinci gün servise alındığını ve genel durumunun şimdi iyi olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ali Ümit Yener de aortu yırtılan 10 hastanın 8'inin hastaneye gelmeden ya hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını anlattı.