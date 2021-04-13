Koronavirüsle mücadelede en etkin yöntem aşılama. Türkiye'de 19 milyon dozun üzerinde aşılama yapıldı. Aşının olumlu sonuçları rakamlara da yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı öncesi ve sonrası vaka oranlarını açıkladı. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarında virüse yakalanma oranı yarı yarıya düştü.

65 yaş üstünde aşı öncesi vaka oranı yüzde 17,7 iken, aşı sonrası yüzde 8,2'ye düştü. Sağlık çalışanlarında ise aşı öncesi vaka oranı yüzde 5,3 iken, aşı sonrası yüzde 1,37'ye düştü.

Hastaneye yatış oranı düştü

Aşı, hastaneye yatış oranını da düşürdü. Aşı yapılmadan önce hastaneye yatış oranı 65 yaş üzerindekilerde yüzde 57,4 iken, aşıdan sonra yüzde 31'e düştü. Sağlık çalışanlarında yüzde 3,1'den 0,78'e indi.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Yoğun bakıma yatış oranı değişti mi?

Yoğun bakıma yatan hasta oranında ciddi düşüş gözlendi. 65 yaş üstündekilerde aşı olmadan önce yoğun bakıma yatan hasta oranı yüzde 69,9 iken aşı sonrasında yüzde 48,4'e, sağlık çalışanlarında ise yüzde 1,1'den yüzde 0,25'e geriledi.

Entübe oranı da düştü

Aşılama entübe oranını da düşürdü. 65 yaş üzerindekilerde aşı öncesi entübe oranı yüzde 71 iken aşı sonrası yüzde 54,4'e, sağlık çalışanlarında yüzde 1,1'den yüzde 0,15'e indi.

Aşılama sonrasında 65 yaşından büyüklerde koronavirüsten kaynaklanan ölüm oranı da yüzde 65 azaldı.