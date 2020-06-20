Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2019'da temelleri atılan ve inşaat çalışmaları devam eden Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi projesine ilişkin bilgi verdi.

Özvar, külliyenin, Maltepe sınırları içerisinde, D-100 kara yoluna cepheli, havaalanı, raylı sistem olanaklarından en iyi derecede faydalanacak, havadar ve deniz manzaralı bir konumda, 270 hektarlık alanı kaplayan müstesna bir lokasyona sahip olduğunu anlattı.

Külliyenin tahsisinin üniversite için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özvar, Marmara Üniversitesi'nin İstanbul'un çeşitli ilçelerine dağılan fakültelerinin tek bir külliye etrafında toplanacağını belirtti.

Bilim insanları, idari personeli, özel ve kamu sektöründen paydaşları ve öğrencileriyle 70 bin kişilik bir bilim şehri inşa edildiğine dikkati çeken Özvar, "Mimarisi, planlaması, bilimsel ve teknolojik alt yapısı, kendi kendine yeterliliği ve dışarıya sıfır atık ile dost ve yabancıları imrendirecek örnek bir üniversite külliyesi inşa edilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Erol Özvar, Covid-19 pandemi sürecinin olumsuz etkilerini asgariye indirecek önlemler alınarak külliye projesinin hızla devam ettiğini vurguladı.

"Mutlu sona ulaşıldı"

Hastane hakkında da bilgi veren Özvar, yıllarca Altunizade'deki yerinde İstanbul Anadolu Yakası'nın tek üniversite hastanesi olarak hizmet veren Marmara Üniversitesi'nin yeni hastanesi için 7 Ekim 1991'de inşaat faaliyetlerinin başladığını hatırlattı.

Marmara Üniversitesi Rektörü merhum Ömer Faruk Baturay zamanında Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in katılımıyla başlatılan hastane inşaatının 120 bin metrekarelik ve 600 yatak kapasiteli olarak planlandığını anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar boyunca inkıtalar ile devam eden inşaat faaliyetleri nihayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hızla hizmete alınması talimatı vermesiyle mutlu sona ulaşılmıştır. Üniversitemiz 2018'de birlikte hizmet etmek üzere Sağlık Bakanlığı ile bir afiliasyon protokolü imzalamıştır. Cumhurbaşkanımızın iradesi doğrultusunda Marmara Üniversitesi hastanesinin hizmete girmesinde İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin üstün gayretleri ve Sağlık Bakanlığının hastaneyi yürürlükteki yönetmeliklere uygun hale getirmek üzere ortaya koyduğu büyük mesaisini takdirle anmak isterim."

Hastaneye adı verilen Prof. Dr. Asaf Ataseven'in damadı Murat Ülker ise Ülker ve Ataseven aileleri adına açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayınpederi Asaf Ataseven'i daima örnek aldığını ifade eden Ülker, Ataseven'in bugün rahmete vesile olarak anılmasının bir vefakarlık örneği olduğunu söyledi.

İstanbul'daki sağlık hizmetlerinin önemli adreslerinden biri olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verileceğini açıkladığı hastane, Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi içerisinde bulunuyor.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 827 sismik izolatör ile güçlendirilen bina, modern ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde projelendirilerek depreme dayanıklı hale getirildi.

155 poliklinik bulunuyor

Afetlere dayanıklı ve deprem anında dahi kesintisiz hizmet verecek şekilde güçlendirilen hastane, aynı zamanda İstanbul'da kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli adreslerden biri olacak.

113 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin, 155 poliklinik ile 60'ı yoğun bakım, 304'ü ise tek yataklı oda olmak üzere 535 yatak ve 28 ameliyathane ile hizmet vermesi planlanıyor.

Hastane, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında spesifik bir pandemi merkezi olarak nisan ayında kısmen açılmış ve Covid-19 hastalarına hizmet vermeye başlamıştı.