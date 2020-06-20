Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz" dedi.

Bakan Koca'nın önemli açıklamaları şu şekilde:

Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz.

Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir