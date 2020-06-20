Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü mesajında, "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz" sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum" sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğini söyledi.
Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum. pic.twitter.com/aXpc5FcUV7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türkiye'nin son 7 yıldır kesintisiz bir şekilde en çok mülteci barındıran ülke konumunda olduğu bilgisinin yer aldığı bir grafiğe de yer verdi.