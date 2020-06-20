Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum" sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğini söyledi.

Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.



20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum. pic.twitter.com/aXpc5FcUV7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türkiye'nin son 7 yıldır kesintisiz bir şekilde en çok mülteci barındıran ülke konumunda olduğu bilgisinin yer aldığı bir grafiğe de yer verdi.