İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava helikopterle götürülen görevli öğretmenlerin fotoğraflarını paylaştı. Soylu, şu bilgilere yer verdi:

"Bitlis Hizan Kolludere köyünde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını, sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi."