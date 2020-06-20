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Bitlis'te öğretmenler sınava helikopterle götürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'in Kolludere köyünde LGS'ye katılan 28 öğrenci için, görevli öğretmenlerin ve evrakların sınava helikopterle götürüldüğünü duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava helikopterle götürülen görevli öğretmenlerin fotoğraflarını paylaştı. Soylu, şu bilgilere yer verdi:
"Bitlis Hizan Kolludere köyünde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını, sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi."
Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte @Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020
Yaşasın Türkiye pic.twitter.com/RKop3Z5ke2
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