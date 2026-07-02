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Sağlık
AA 02.07.2026 16:29

Aromaterapötik ürünlerde kalite ve güvenlik standartları belirlendi

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Aromaterapötik Ürünler Hakkında Yönetmelik" ile mevcut hastalıkların tedavisinde destek amaçlı kullanılabilecek aromaterapötik ürünler, kalite standartlarına uygun şekilde sunulacak, vatandaşlar ürünlere güvenilir şekilde erişebilecek.

Aromaterapötik ürünlerde kalite ve güvenlik standartları belirlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aromaterapötik Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni yönetmelikle ülkedeki endemik bitkilerden elde edilen ham maddeler, aromaterapötik ürünlerdeki uçucu ve taşıyıcı yağların üretiminde kullanılabilecek.

Bunun için kalite, güvenlilik ve etkililik açısından bilimsel olarak uygun bulunmaları ve ruhsatlandırılmış olmaları şartı aranacak.

Hastalar aromaterapötik ürünlere güvenli şekilde erişebilecek

Yeni yönetmelik ile mevcut hastalıkların tedavisinde destek amaçlı kullanılabilecek aromaterapötik ürünlerin, kalite standartlarına uygun şekilde sunulmasıyla vatandaşların ürünlere güvenilir şekilde erişimi sağlanacak.

Böylece yerli üretimin teşvik edilmesi hedeflenecek ve aromaterapötik ürünler eczanelerde kişiye özel olarak hazırlanacak.

Ürünlerin içeriği ve kullanım amacı ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzlar ile belirlenecek.

Aromaterapötik ürünler inhalasyonla etki gösteren ve kullanım amacı belirli olan, bitkisel kaynaklardan elde edilen ve uçucu yağ kullanılarak hazırlanan ürünleri kapsıyor.

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