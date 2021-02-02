Antikor, koronavirüse karşı bir süreliğine de olsa koruma sağlıyor. Hastalığı geçirenlerin kiminde antikor değeri 1, kiminde 10 çıkıyor.

Peki ne kadar antikor ne ölçüde koruyor?

'En azından 6-8 ay koruduğunu biliyoruz'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "İster aşıyla, ister hastalığı geçirerek antikor oluştuysa bunlar yüzde yüze yakın oranında sizi uzun bir süre koruyacak. En azından 6-8 ay kadar koruduğunu biliyoruz" dedi.

'Antikora rağmen hasta olunabiliyor'

Antikor koruma süresi o kişinin vücut bağışıklığıyla da yakından ilgili. Bu nedenle tedbirlere sıkı sıkıya uymak şart.

Düşük bir ihtimal de olsa antikorlar olduğu halde hasta olunabileceğini aktaran Aydın, "Antikor gelen virüsü bloklamaya biliyor. Vücudunuzdaki savunma mekanizmasının oluşum gücü neyse hafıza oluşturmak ve vereceği cevap antikordur" diye konuştu.

'Aşı sonrası rehavete kapılmayın'

Koronavirüs aşılamaları sürüyor. Ancak "aşılama başladı" diye tedbirlerin gevşetilmemesi gerekiyor. Çünkü uzmanlar antikor üretiminin asıl ikinci dozdan sonra oluştuğuna dikkat çekiyor.

Aydın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı açıkladı, ikinci dozu yaptırdığınız zamandan bir hafta sonra yüzde 90'ın üzerinde koruma şansını yakalıyorsunuz. 2. dozu yaptırmaz bırakırsanız bu belki de üçte bir oranında koruyucu olabiliyor. Çok kısa kalabiliyor."