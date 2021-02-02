Yaklaşık 3 ay önce Samsun'daki özel bir hastaneye başvuran Tokuç'a yapılan tahlillerde, meme kanseri olduğu belirlendi.

Ameliyat kararı alınmasının ardından yapılan operasyonla kanserli kitle alınarak, Tokuç sağlığına kavuşturuldu.

"Erkeklerde ender rastlanıyor"

Hastanede görevli genel cerrahi uzmanı Dr. Sedat Ocak, erkeklerde meme kanserine ender rastlandığını söyledi.

Hastanın kendilerine memesinde şişkinlik nedeniyle oluşan ağrılar için başvurduğunu anlatan Ocak, "Hastamız 5-6 yıldır memesinde şişlik olduğunu bilmesine rağmen bugüne kadar hiçbir inceleme, araştırma yapılmamıştı. Yapılan muayenelerle memesinde 2-3 santimetrelik şişlik fark ettik. Kitle parçası alarak incelemeye gönderdik. Sonucunu kendisiyle paylaştık ve ameliyat olması gerektiğini söyledik. Yaklaşık 1 ay öncesinde ameliyatını gerçekleştirdik." dedi.

"Erkek meme kanseri, hormona duyarlı kanserdir"

Ocak, erkeklerde meme kanserinin bilinirliğiyle ilgili eksiklik bulunması nedeniyle tanı ve tedavide gecikme yaşandığını vurguladı:

"Tanı ve tedavide geç kalınması, memenin tamamının alınmasına neden oluyor. Erken aşamalarda gelen erkeklerde son zamanlarda memeyi veya koltuk altını korumak mümkün ancak ileri evlerde memenin veya koltuk altının tamamını almak şu anki en iyi tedavilerden biridir. Erkek meme kanseri, hormona duyarlı kanserdir. Bu yüzden hormon tedavisi, tedaviye katkı sağlayacaktır. Erkeklerin göğüslerinde şişlik, akıntı, ciltte çekilme olduğunda doktora başvurmaları gerekmektedir."

"Şimdi sağlığım yerinde"

Tokuç ise memesindeki şişliği 6 yıl kadar önce fark ettiğini ancak doktora başvurmadığını dile getirerek, "Ağrılarım başlayınca doktora başvurdum. Genelde kadınlarda görülen bir hastalık ama bende de çıktı. Şimdi sağlığım yerinde." dedi.