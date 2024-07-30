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Sağlık
AA 30.07.2024 11:24

Ambulanslara yol açan 'fermuar sistemi' yaşama tutunma şansını artırıyor

Ambulanslara olay yerine ve sağlık kuruluşlarına hızla ulaşması için geçiş üstünlüğü sağlayan "fermuar sistemi", acil durumdaki hastaların yaşama tutunma şansını artırıyor.

Ambulanslara yol açan 'fermuar sistemi' yaşama tutunma şansını artırıyor
[Fotograf: AA]

Acil vakalara yetişebilmek için 112 Acil Sağlık İstasyonu'ndan 90 saniyede çıkan ambulanslar, emniyet şeridi yer almayan ve ikiden fazla şeritli olan yollarda, sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise soluna yanaşarak ambulansın orta kısımdan geçişine imkan tanıyan "fermuar sistemi" sayesinde acil hastalara daha hızlı ulaşıyor.

Trafikte yol vermeyen veya yolu uygun şekilde açmayan sürücüler nedeniyle vakalara ulaşmakta zorluk çeken ambulanslar, fermuar sistemi ile bir dakika daha hızlı varabilecekleri acil hastaların yaşama şansını yüzde 10 oranında yükseltiyor.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Esenboğa Havalimanı'nın 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda paramedik olarak görev yapan Seyit Asker, mesleğini 20 yıldır severek yaptığını söyledi.

Ambulanslara yol açan 'fermuar sistemi' yaşama tutunma şansını artırıyor

Sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırması amacıyla paramediklerin hem hasta bakımını hem de ambulansın sürüşünü yöneterek acil durumlarda zaman kazandırdığını aktaran Asker, 112 komuta kontrol merkezinden verilen bir çağrıya 90 saniye içerisinde çıkış yaptıklarını belirtti.

Dünya genelinde uygulanan fermuar sisteminin Türkiye'ye entegre etme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Asker, "Bu sayede daha hızlı yol alabiliyoruz. Bizim için kritik saatler olan ilk 10 dakika vakaya ulaşma süresinde hastalara daha çabuk ulaşabiliyoruz. Bu sayede vatandaşın yaşama tutunma şansını artırıyoruz." dedi.

"Bir dakika bizim için çok kritik ve hasta için de çok önemlidir"

Türkiye'de fermuar sisteminin giderek yaygınlaştığını anlatan Asker, halen sisteminin yüzde 100 oturmadığına dikkati çekti.

Ambulanslara yol açan 'fermuar sistemi' yaşama tutunma şansını artırıyor

Sağlık Bakanlığınca fermuar sisteminin yaygınlaştırılması için çeşitli kampanyaların sürdüğünü dile getiren Asker, sözlerine şöyle devam etti:

"Fermuar sistemi olmasaydı vakalara haliyle daha geç ulaşabilirdik. Acil sağlık hizmetlerinde biliyorsunuz hastaya ulaşmada ilk müdahaleyi başlatmada kritik 10 dakika çok önemli. Kalbi duran bir hasta olduğunda bir an önce kalbinin atması için elektroşok gibi müdahalelerin yapılması gerekiyor. Hastaya her geç ulaştığınız bir dakika, hastanın yaşam şansından yüzde 10 oranında çalmak demektir. Dolayısıyla vakaya bir dakika erken gitmek hastayı yüzde 10 oranında daha fazla hayatta tutabilmek demektir. Dolayısıyla her bir dakika bizim için çok kritik ve hasta için de çok önemlidir. Vakalara daha hızlı ulaşmamızı, trafikte duyarlı olan sürücülerin uygun teknik olan fermuar sistemi ile yol açması sağlıyor."

Ambulanslara yol açan 'fermuar sistemi' yaşama tutunma şansını artırıyor

"Bir sonraki gittiğimiz vaka sizin anneniz babanız olabilir"

Trafikteki sürücülere çağrıda bulunan Asker, fermuar sistemi konusunda bütün sürücülerin duyarlı olmasını istedi.

"Bir sonraki gittiğimiz vaka sizin anneniz babanız olabilir." diyen Asker, şunları söyledi:

"Ambulans sireni duyduğunuz zaman panik olmayın. Siren sesinin nereden geldiğini anlamaya çalışın. Aynalarınızı kontrol edip sinyal verdikten sonra iki şeritli ve daha fazla emniyet şeritli olmayan yollarda soldaki araçlar lütfen sola, sağdaki araçlar lütfen sağa yanaşarak orta şeridi açın. Sürücülerden ricamız, ambulansı lütfen yakın takip etmeyelim. Çünkü takip mesafesine uyulmaması sonucu maalesef ambulansa arkadan çarpma kazaları da son derece fazladır."

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