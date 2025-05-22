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Sağlık
AA 22.05.2025 15:15

Ambulans uçak 8 günlük bebek için havalandı

Hatay'da, kalp rahatsızlığı bulunan 8 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Ambulans uçak 8 günlük bebek için havalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gören 8 günlük erkek bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığınca, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla havalimanına götürülen bebek, buradan ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Ambulans Sağlık Bakanlığı
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