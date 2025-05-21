Açık 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 21.05.2025 11:02

Uzun süre oturmak beyninizi küçültüyor olabilir

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, uzun süre oturmak yalnızca fiziksel sağlığı değil, beyin yapısını da olumsuz etkiliyor. Araştırmaya göre, günlük egzersiz yapılması bile bu etkiyi tamamen ortadan kaldıramıyor.

Uzun süre oturmak beyninizi küçültüyor olabilir

Vanderbilt Üniversitesi, Pittsburgh Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, 50 yaş ve üzerindeki bireylerin oturma süreleri ile beyin sağlığı arasındaki ilişki incelendi.

Araştırmada, hareketsiz yaşam tarzının Alzheimer başta olmak üzere demans türleriyle ilişkilendirilebileceği belirtildi. Uzmanlar, yalnızca egzersiz yapmanın yeterli olmadığını, oturarak geçirilen sürenin de azaltılması gerektiğini vurguladı.

Beyinde küçülmeye yol açabilir

Araştırmada, yaşları 50'nin üzerinde olan 404 gönüllü birey, bir hafta boyunca takılan sensörlerle izlendi. Katılımcıların yüzde 87’si haftalık önerilen egzersiz süresi olan en az 150 dakikayı karşıladı. Ancak buna rağmen, gün içinde daha uzun süre oturanların beyin hacminde küçülme ve bilişsel gerileme belirtileri gösterdiği saptandı.

Özellikle hafıza ile ilişkili olan hipokampus bölgesinde incelme gözlendi. Bu bölge, Alzheimer hastalığında ilk etkilenen beyin alanlarından biri olarak biliniyor.

Nörolog Dr. Marissa Gogniat, “Alzheimer riskini azaltmak yalnızca egzersiz yapmakla ilgili değil. Günlük oturma süresini azaltmak da oldukça önemli,” değerlendirmesinde bulundu.

Hareketsizlikle geçen süreye dikkat çekildi

Araştırmaya göre, oturma süresi ile beyin sağlığı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulmasa da, artan hareketsizlikle birlikte yaşlanma sürecinin beyinde daha hızlı ilerlediği gözlemlendi.

Genetik olarak Alzheimer’a yatkınlığı bulunan bireylerde ise bu ilişkinin daha da güçlü olduğu tespit edildi.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Angela Jefferson, “Özellikle genetik risk taşıyan bireylerde gün içinde oturmaya sık sık ara verilmesi, beyin sağlığı açısından kritik öneme sahip,” ifadelerini kullandı.

Egzersiz yine de önemini koruyor

Uzmanlar, bu bulguların egzersizin önemini azaltmadığını da hatırlatıyor. Fiziksel aktivitenin hem vücut hem de zihin sağlığına olumlu katkı sunduğu, hatta az miktarda bile olsa hareketli olmanın beyni daha dirençli hale getirebileceği belirtiliyor.

Ancak araştırmacılar, gün içinde uzun süre masa başında kalan veya hareketsiz yaşam süren bireylerin, oturma sürelerini azaltmaya yönelik adımlar atmaları gerektiğini vurguluyor.

Çalışma, uluslararası saygınlığı bulunan Alzheimer’s & Dementia dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
ABD Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Elon Musk’ın şirketlerinin itibarı düşüşte: Tesla ve SpaceX listede son sıralara geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü
11:24
Zeytinburnu'nda 11 mahallede su kesintisi
11:15
DSÖ, İsrail'in saldırılarının Gazze'deki sağlık sistemini kırılma noktasının ötesine taşıdığını bildirdi
11:10
Fareler ölümcül bir bakteri yaymaya başladı
10:59
Elon Musk’ın şirketlerinin itibarı düşüşte: Tesla ve SpaceX listede son sıralara geriledi
10:57
Orman yangınlarında küresel kriz: Dünya genelinde İtalya büyüklüğünde alan kaybedildi
Tarihin taşlara kazındığı yapı: Lizbon Katedrali
Tarihin taşlara kazındığı yapı: Lizbon Katedrali
FOTO FOKUS
Doğal gaz keşfinde ‘Kaşif’ imzası: Milyar dolarlık mesele
Doğal gaz keşfinde ‘Kaşif’ imzası: Milyar dolarlık mesele
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ