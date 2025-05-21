Elon Musk’ın şirketlerinin itibarı düşüşte: Tesla ve SpaceX listede son sıralara geriledi

2025 yılına ait Axios Harris 100 anketinde, Tesla en itibarlı 100 marka arasında 95’inci sırada, SpaceX ise 86’ncı sırada yer aldı.

Bu şirketler, 2021 yılında sırasıyla 8’inci ve 5’inci sırada bulunuyordu. Ankete göre, Musk’ın sosyal medya platformu X de yalnızca bir sıra yükselerek 98. sıraya çıktı.

Siyasi etkiler, marka değerini olumsuz etkiliyor

Musk, son dönemde Trump yönetiminin "Kamu Harcamalarını Azaltma Girişimi"nde danışmanlık rolü üstlenmişti. Ancak söz konusu program kapsamında birçok federal ajansın bütçesinin kesilmesi ve sosyal güvenlik kurumlarının işleyişinin sekteye uğraması, kamuoyunda ciddi tepkiye neden oldu.

DOGE projesiyle ilişkili harcamalar, hem siyasi çevrelerden hem de vatandaşlardan eleştiri topladı. Ülkede bazı Tesla bayileri ve şarj istasyonlarına saldırılar düzenlendi; şirketin satışları özellikle Avrupa’da büyük düşüş yaşadı.

Teknoloji devleri yükselişte, Musk’ın şirketleri geride

Anket sonuçlarına göre, Microsoft, Apple, Nvidia ve Samsung gibi teknoloji firmaları ilk 10'da yer alırken, Musk’ın şirketlerinin sıralamadaki sert düşüşü dikkat çekti.

Konuya ilişkin Tesla ve SpaceX yetkililerinden açıklama gelmedi.

Musk siyasetten çekiliyor mu?

Musk, Nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’daki rolünü haftada bir-iki günle sınırlayacağını ve siyasete ayırdığı zamanı azaltacağını duyurdu. Bu gelişme, bazı çevreler tarafından “siyasi geri çekilme” olarak yorumlandı.

Politico tarafından yapılan bir analize göre, Donald Trump da Musk’a olan ilgisini azaltmış durumda. ABD eski başkanının, Nisan başından bu yana Musk hakkında kamuoyuna açık bir paylaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

Bir Cumhuriyetçi Parti yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı isimsiz açıklamada, “Musk artık etkisiz. Halk onu sevmiyor. Seçmenleri parayla ikna edebileceğini sanıyor ama bu yaklaşım itici bulunuyor,” ifadelerini kullandı.

Musk, Salı günü Katar Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, siyasi harcamalarını önemli ölçüde azaltacağını duyurdu.