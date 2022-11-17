Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
Siirt'te yeni doğan hasta bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen bebeğe, beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) ve omuriliğin tam kapanmaması (meningomyelosel) tanısı konuldu.
Tedavisine İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde devam etme kararı alınan bebek, ambulansla Siirt Havalimanı'na götürüldü.
Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.
Etiketler: Siirt Sağlık Bakanlığı
Son Haberler
- 16:46
- 16:46
- 16:41
- 16:47
- 16:29
Sıradaki Haber
Türkiye'de prematüre doğum oranı artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz