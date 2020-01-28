Beyindeki bazı bölgelerin doğru çalışmaması neticesinde parkinson, tremor, dystonia (distoni) isimli hastalıklar ortaya çıkıyor. Hastalar, istemsiz titremelerle günlük hayatta büyük zorluklar yaşıyor.

20 yaşındaki Aşır Dalmış'ın da geçirdiği bir trafik kazası sonucu beyninde hasar oluştu. Kaza sonrası sağ tarafında hayat standardını olumsuz yönde etkileyecek istemsiz titremeler başladı.

Aşır Dalmış 5 yılda, 5 beyin ameliyatı geçirdi. Herhangi bir iyileşme gözlenmeyen hastaya beyin pili takılmasına karar verildi.

Ameliyattan sonra yüzde 80 düzelme

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özkaynak, Dalmış'ın hayatını neredeyse sürdüremez halde olduğunu söyleyerek, "Kendisinin deyimiyle söyleyecektir, yüzde 80'e yakın bir düzelmeden bahsediyor ki buna gerçekten bu tip titremeler için bu derece başarılı olmak mümkün olmuyor" dedi.

Aşır Dalmış'a 2 ay önce beyin pili takıldı. Hayatına rahatlıkla devam edebilecek duruma geldi. Dalmış, şimdi çok iyi olduğunu anlattı.

"Ameliyattan önceki halimde çoktu titremem. Yani inanılmaz çoktu. Ameliyattan sonra yüzde 80 olarak iyi bir başarı elde ettiğimi sanıyorum ben."

"Akdeniz Üniversitesi önemli bir merkez"

Aşır Dalmış Akdeniz Üniversitesinde beyin pili takılan 50'nci hasta oldu. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar, 50'nin kendileri için önemli bir sayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü bu çok böyle her gün yapılacak bir ameliyat değil. Çok iyi seçmek, çok iyi eleyip dokumak lazım. Bir kere süreç gerektiren bir ameliyat. Türkiye için artık Akdeniz Üniversitesi önemli bir merkez haline geldi."

Riski düşük olan beyin pili ameliyatlarında, hasta uyutulmuyor. Tedavinin yakın gelecekte psikiyatri rahatsızlıkları, epilepsi ve obeziteye de çözüm olacağı tahmin ediliyor.

Haber: Ali Bayraklı

Kamera: Kader Kurucan

Kurgu: Öznur Kaya