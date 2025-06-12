Aile Hekimliği Rehberi yayımlandı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, `Bakanlığımızın himayesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda tamamlanan ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimlerimiz başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli tüm sağlık personelimize yönelik hazırlanan 'Aile Hekimliği Rehberi' yayımlanmıştır. Beş bölümden oluşan ve Aile Hekimliğine ilişkin mevzuat ile uygulamalara yer verilen Rehber'in ülkemize, milletimize ve sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyoruz` denildi.

Bakan Memişoğlu: Aile hekimliği ve aile sağlığı merkezlerini güçlendirmeye devam ediyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Hekimliği Sistemi ve aile sağlığı merkezlerini güçlendirmek amacıyla somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Aile Hekimliği Rehberi'ni yayımlayarak yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Başvuru kaynağı niteliğindeki rehber ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecek, alanda uygulama birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, sahadaki sorunlara mevzuata dayalı çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlayacağız. Bu kapsamlı eserin büyük sağlık ailemiz ve sağlık sistemimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, birinci basamak sağlık hizmetlerini ileriye taşıma kararlığımızın bir kez daha altını çiziyorum."