Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan engelli ve kronik hastaların ilaç raporlarının yenilenmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek yeni bir uygulama başlattı. Uygulama ile hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

Daha önce geçerlilik süresi uzatılan raporların yenilenmesi amacıyla bir takvim oluşturuldu. Bu kapsamda, kronik hastalığı olan vatandaşların ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları için ise 12 aylık bir "Rapor Yenileme" süreci planlandı.

Öncelik rapor süresi dolmak üzere olanlara

Uygulamanın ilk aşamasında, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, randevu alabilmeleri için MHRS ile paylaşılacak. Vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla, yalnızca raporu 30 Haziran 2025’te sona erecek hastaların erişimine açık özel bir "Rapor Yenileme" kliniği tanımlandı. Bu klinikten sadece Bakanlık tarafından belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

SMS ile bilgilendirme yapılacak

Süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla (SMS) da bilgilendirme yapılacak. Gönderilecek mesajda, "Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır." ifadeleri yer alacak.

Tüm hastaneler, "Rapor Yenileme" kliniği için MHRS'ye özel randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller sayesinde vatandaşlar, 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapabilecek.

Randevu gününde hastaneye giden vatandaşlar, ilk olarak "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracak. Bu birim, başvurunun niteliğine göre kişiyi engelli raporu için Sağlık Kuruluna, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine yönlendirecek.

Mevcut raporlar, yenisi düzenlenene kadar geçerli olmaya devam edecek. Ancak, rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini yitirecek.